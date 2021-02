Tchad : le gouvernement souhaite une levée rapide de la grève

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a rencontré jeudi la plateforme syndicale revendicative suite au mouvement de grève qui paralyse le secteur public.



Les parties ont échangé sur les points de revendication (paiement de frais de transport, levée du gel des effets financiers), en présence du président du Cadre national de dialogue social et des membres du gouvernement.



Kalzeubé Payimi Deubet s'est félicité de cette phase de dialogue. "La réunion pour moi est fondamentale. Nous ne pouvons pas, à mon avis, dépasser le cap de cette semaine avec la grève", a-t-il dit.



Il a appelé à la bonne volonté, la compréhension et au sens de responsabilité du gouvernement et des partenaires syndicaux. "Nous avons les moyens de faire en sorte que cette grève s'arrête aujourd'hui".



Selon Kalzeubé Payimi Deubet, les partenaires sociaux doivent éviter la récupération de leurs actions à des fins politiques. "Je sais que vous êtes très conscients de cela et n'avez jamais joué à ce jeu là. Mais la vigilance est de mise, nous sommes dans une phase critique et la confusion est vite arrivée".



La grève est en vigueur depuis le 11 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national. D'après la radio Dja FM, la décision de suspension de la grève aurait été prise vendredi matin par les syndicats. Elle n'a toutefois pas encore été rendue publique.