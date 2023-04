Tchad : le gouvernement suspend la création des établissements d'enseignement privés

Cette décision a été prise suite à une proposition du Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, en raison d'un certain nombre de préoccupations soulevées par les établissements privés dans le pays.



La Commission Nationale de Contrôle des Etablissements Privés (C.N.C.E.P) sera réactualisée et chargée d'établir un état des lieux de la situation des établissements scolaires privés dans le pays. Les établissements communautaires et confessionnels existants seront également soumis à un contrôle de conformité.



Toute demande de création d'un établissement d'enseignement privé, qu'il soit communautaire ou confessionnel, devra être soumise à un examen approfondi avant d'être approuvée. Les établissements existants qui ne se conforment pas aux réglementations en vigueur seront soumis aux sanctions prévues par les textes en vigueur.



Cette décision a été prise pour garantir la qualité de l'enseignement privé dans le pays et pour prévenir toute activité illégale qui pourrait porter atteinte à l'intérêt général. Le gouvernement s'engage à travailler avec toutes les parties concernées pour garantir un système éducatif privé solide et efficace dans le pays.