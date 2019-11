Tchad : le gouvernement veut réorganiser le corps des volontaires nationaux

Le Gouvernement a examiné ce jeudi en conseil des ministres, un projet de loi portant institution d’un corps des volontaires nationaux au Tchad.



Le texte, soumis par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi, vise à appliquer les recommandations des Institutions internationales, continentales et régionales.



"Le Tchad, à l’instar d’autres pays du monde, se propose d’opérationnaliser le cadre d’action de politique pour l’institutionnalisation du volontariat des jeunes", indique le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



"Déjà existant sous la forme expérimentale et ayant participé à beaucoup d’activités, le corps des volontaires mérite d’être redimensionné, réadapté au contexte et formalisé pour lui permettre de jouer pleinement la mission qui lui est dévolu", explique le porte-parole du Gouvernement.



Le corps des volontaires sera déployé dans tous les secteurs de développement et "bénéficiera de toute l’attention" du Gouvernement pour une "implication active et un brassage de ses membres."