Tchad : le gouvernement vise 50.000 emplois jeunes sur trois ans

N’Djamena - Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a lancé ce 24 juin l’initiative “50.000 emplois jeunes”. Il s’agit d’une réponse concrète du Gouvernement à la problématique de l’employabilité et de l’accès des jeunes au marché du travail.



Pendant trois ans, ce sont quelques 50.000 jeunes hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans mais aussi des associations et groupements de jeunes dans les 23 provinces du pays, qui bénéficieront à travers cette initiative d’un renforcement de capacités et des facilités d’accès aux financements, explique le chef de la transition.



Concrètement et à terme, l’initiative « 50.000 emplois jeunes » permettra au Gouvernement :



- D’appuyer techniquement et financièrement 2000 jeunes entrepreneurs pour créer 20.000 emplois décents dans des secteurs comme l’agro-sylvo-pastoral, l’agro-industrie, les TIC et les transports ;

- D’améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle de 20 000 autres jeunes et femmes à travers un programme de renforcement de compétences techniques et managériales conformément aux besoins du marché du travail et ;

- De mettre en œuvre des actions d’insertion de 10.000 jeunes et femmes.