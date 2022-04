Tchad : le gouvernement vole au secours des sinistrés de l'incendie du village Bourtail Ganoune

Un don composé de 200 sacs de sucre de 50kg, 200 sacs de riz de 50kg, 100 nattes en plastique, 100 couverture de couchage et 40 cartons de savons ; c'est la réponse au cris de détresse lancé par la population de ce village victime d'une incendie la semaine dernière et qui a laissé plusieurs sans abris.



Le président de l'association Unité pour le développement du Ouaddai géographique, Yakhoub Saleh Ourada, s'est réjoui de cet acte des autorités qui selon lui "intervient à point nommé et va soulager un temps soit peu la souffrance des sinistrés".



S'adressant aux responsables en charge de gérer et de distribuer ce don, la directrice générale adjointe de la solidarité nationale au ministère en charge de la santé publique a instruit "de faire une répartition d'une manière équitable afin que tous les sinistrés puissent en bénéficier".



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a rassuré la population sur "l'assistance du Conseil militaire de transition et son œuvre sans relâche pour l'amélioration du bien-être de la population''. Il en a voulu pour preuve ''la prompt réaction des autorités à l'appel lancé par la population".