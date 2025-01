Tchad : le gouverneur de Barh El Gazel lance l'atelier de formation sur la protection de l'enfant

Une cérémonie de lancement officiel de l'atelier de formation sur les droits et la protection de l'enfant avant, pendant et après les conflits armés s'est déroulée ce 16 janvier 2025 au camp militaire de la GNNT de Moussoro.



Cette cérémonie était présidée par le gouverneur de la province du Barh El Gazel, en présence du général de brigade point focal de protection de l'enfant au ministère des Armées, du représentant de l'UNICEF et des autorités administratives, militaires.



Lors des éventuels conflits armés, les enfants sont les couches les plus vulnérables face à cette situation. C'est en ce sens que le ministère des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerres, en collaboration avec l'UNICEF, forme les militaires sur les règles de base des droits et protection de l'enfant en période de conflits armés.



Le point focal de protection de l'enfant au ministère des Armées, le général de brigade Ali Issa Goukouni, a salué les efforts de partenaires en matière de droits et protection de l'enfant, avant d'indiquer que cette formation entre en droite ligne dans la politique du gouvernement. Le général Ali Goukouni Issa a rassuré les partenaires que le Tchad n'a aucun enfant dans les rangs de force de défense et de sécurité. « Le chef de l'Etat a dit et redit que la place de l'enfant tchadien est à l'école », a-t-il conclu.



Pour le représentant de l'UNICEF, Joao Mendes, il a salué l'assistance avant de souligner que cette formation est rendue possible grâce aux efforts conjoints entre le gouvernement du Tchad et l'UNICEF, pour assurer la protection de l'enfant.



Lançant officiellement l'atelier de formation, le gouverneur de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama a fait un bref aperçu sur les différentes conventions des Nations Unies en matière de protection de l'enfant, et le Tchad est l'un des premiers pays ayant ratifié la convention de Nations Unies sur les Droits de l'enfant de 1989, dans le but de remédier à la violation des droits de l'enfant dans le moment de paix et de conflits armés.



Il a indiqué que la protection de l'enfant demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement, dans le cadre de protection des droits de l'enfant, en l'occurrence le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Abdelaziz Tchanglang Tokama a indiqué également que cette formation permet de renforcer les capacités des vaillants militaires en la matière.



« Le Tchad a connu plusieurs conflits armés qui ont fait de victimes dont les enfants. Ces conflits dont le Tchad n'a pas voulu et qu'il ne souhaite pas, ont exposé les enfants à toutes formes de violations (...). Pire, certains enfants sont enrôlés de force par des groupes armés rebelles qui cherchaient à déstabiliser notre beau pays », a-t-il martelé.



« Au sortir de cet atelier, vous serez, hormis votre rôle de défenseur, les véritables acteurs de protection de l'enfant dans vos familles, communautés et dans l'exercice de vos fonctions », a-t-il ajouté. Il a conclu en exhortant les participants de suivre et de participer activement à cet atelier.



Plus de 400 militaires prennent part à cet atelier de formation de sensibilisation sur les droits et la protection de l'enfant avant, pendant et après les conflits armés.