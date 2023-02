Tchad : le gouverneur de Mayo-Kebbi Ouest met en lumière les défis sécuritaires et communautaires

Il a mis en lumière les défis sécuritaires, les conflits inter-communautaires et les enlèvements contre rançon qui ont coûté des centaines de millions de francs à la population du Mayo-Kebbi Ouest. Le gouverneur a également souligné que sa province est devenue l'épicentre de la criminalité de bande armée en raison du manque cruel de moyens et de voies de communication pour faire face à ce phénomène.



Malgré les efforts pour protéger la population, le gouverneur a affirmé que les enlèvements contre rançon persistent, coûtant toujours des centaines de millions de francs aux familles qui parfois n'ont pas les moyens de payer la rançon pour libérer leurs proches. Il a également fait remarquer que la situation sécuritaire s'est détériorée en raison du départ de certaines forces de l'ordre pour d'autres missions et de la complicité de certaines forces de l'ordre dans ces enlèvements.



En plus de ces défis sécuritaires, le Mayo-Kebbi Ouest est confronté à un manque cruel de moyens de transport et de personnel de sécurité pour assurer la sécurité de la population. Le gouverneur a également souligné l'absence d'infrastructures de base, d'eau et d'électricité dans la province, qui pourraient entraîner une détérioration encore plus grave de la situation s'ils ne sont pas résolus.



Dans son discours, le gouverneur a appelé les plus hautes autorités à accorder une attention particulière à la province de Mayo-Kebbi Ouest et à ses défis sécuritaires et économiques, notamment dans le secteur minier qui attire de nombreux étrangers. Il a également demandé aux autorités en charge du secteur minier de réglementer ce secteur pour lutter contre le chômage, stimuler l'économie locale et restaurer l'autorité de l'État. Enfin, le gouverneur a appelé à une couverture plus étendue en matière d'eau et d'électricité pour aider à améliorer la qualité de vie de la population de Mayo-Kebbi Ouest.