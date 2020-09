Tchad : le gouverneur de Sila réconcilie deux familles après un différend datant de 30 ans

Au sila, des familles d'une même communauté ont été réconciliées vendredi par le gouverneur suite à un différend lié à un ancien problème de terre.



La cérémonie de réconciliation a eu lieu à Bier, dans une localité située à 75 km de Goz Beida, dans le département d'Abdi, en présence du général Abdraman Ali Mahamat, gouverneur du Sila.



Le différend a persisté pendant 30 ans entre les familles de la communauté arabe.



À l'entame de la cérémonie, le gouverneur s'est félicité de la présence des différentes parties. "La paix est une Sunna. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes réunis pour résoudre ce problème."



Donnant un exemple en matière de gestion des conflits afin d'apaiser les parties, le général Abdraman Ali Mahamat a expliqué qu'il n'y a pas eu une situation plus difficile à gérer que le conflit de Kerfi qui a fait une centaine de morts l'an dernier dans la province.



Des invocations ont été formulées à la fin de la cérémonie pour la préservation de la paix et la cohabitation. Les familles ont adressé leurs remerciements au gouverneur pour sa sagesse et son implication dans la consolidation de la paix.