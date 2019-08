Tchad : le gouverneur de Sila rencontre les commerçants et chefs administratifs

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a tenu ce lundi matin une réunion avec les différents chefs des services déconcentrés de l'Etat.



Au cours de cette réunion de prise de contact, Kedallah Younous Hamidi a donné des orientations aux responsables présents.



Le gouverneur a appelé les différents chefs des services au respect de la hiérarchie et à la déontologie du travail. Il a également insisté sur la pleine collaboration entre les différents services afin de servir la province et le pays.



Une rencontre avec les opérateurs économiques



Le gouverneur du Sila a ensuite tenu une réunion avec les opérateurs économiques de la province. C'est la première réunion de prise de contact avec les commerçants.



"Nous venons prendre contact avec vous, opérateurs économiques. Vous représentez une couche immense pour le pays", a indiqué le gouverneur qui a plaidé pour un dialogue direct afin de s'enquérir de leurs difficultés.



"Nous allons dialoguer et trouver des solutions face aux difficultés que vous rencontrez dans vos activités", a indiqué Kedallah Younous Hamidi.



"Si des recettes entrent, c'est grâce à votre volonté et vos activités dans la province de Sila. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites (...) Le gouvernement a besoin de vous et les opérateurs économiques ne peuvent faire leurs activités sans l'appui du gouvernement. L'opérateur a aussi besoin des appuis du gouvernement", a ajouté le gouverneur.



La rencontre a pris fin avec une photo de famille.