Tchad : le gouverneur de l'Ennedi Est annule la décision du sultan Sidick Timan et l'avertit

Le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, le général Issaka Malloua Djamouss, annule dans toutes ses dispositions la décision du sultan de Dar-Billiat, Sidick Timan Deby, de réglementer les conflits dans sa zone, selon un arrêté signé ce 8 janvier à Amdjarass et transmis à Alwihda Info.



Après les injonctions du ministre de l'Administration du territoire, c'est au tour du gouverneur de réagir. Ce dernier était en mission à N'Djamena lorsque l'acte a été pris par le sultan.



Le gouverneur Issaka Malloua Djamouss a également signé une note de service infligeant un avertissement à Sidick Timan Deby, sultan de Dar-Billiat. L'avertissement sera versé à son dossier au motif d'une prise d'actes non conformes à la législation en vigueur.



Le gouverneur rappelle au sultan qu'il doit se conformer aux dispositions de la Loi n°13 portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et coutumières.