Tchad : le gouverneur de la Tandjilé en tournée dans les établissements à Laï

Le gouverneur a également prodigué quelques conseils aux étudiants et élèves sur leurs comportements négatifs vis-à-vis de leurs enseignants et de la population.



S'adressant aux étudiants, le n°1 de la province exhorte ces derniers à changer de comportement. "Vous êtes les cadres de demain, le pays compte sur vous pour son émergence", a-t-il dit.



"Vous devez vous respecter les uns, les autres et respecter vos engagements afin d'en tirer le maximum de connaissances", a laissé entendre le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob, aux élèves du lycée moderne de Laï.