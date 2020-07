Tchad : le gouverneur de la Tandjilé inspecte les services publics de Laï

Entamée vendredi, l'objectif de cette descente du gouverneur de la province Ndimabeal Boyalngar Gaucher dans les services publics de la commune de Laï est de s'imprégner des difficultés que rencontre le personnel de ses services publics.



Du département de la Tandjilé Est, trésor, impôt, sous-préfecture de Laï-rural, en passant par les services de cadastre, domaine et douane, les difficultés sont les mêmes : manque des moyens roulants et du personnel pour ne citer que ceux-ci.



Après ces services, le cap est mis à la délégation de l'éducation, le centre social, clac et la mairie. Les difficultés restent les mêmes.



Déplorant l'ancienneté des bâtiments coloniaux, le gouverneur de la Tandjilé Ndimabeal Boyalngar Gaucher a demandé au préfet du département, Palaï Gentil, et les autres chefs de services de faire les listes de leurs besoins. "Car cela me permettra de faire un plaidoyer auprès de ma hiérarchie", a-t-il renchéri.



Le maire de la commune de Laï, Saou Dono Robert, a saisi l'occasion pour expliquer au gouverneur que l'hôtel de ville est située dans un bâtiment d'emprunt, avant de lui présenter la commune qui compte plus 40.000 habitants.



Déplorant l'insécurité dans la ville, Ndimabeal Boyalngar Gaucher a instruit aux autorités communales de verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas les mesures prises dans le cadre de l'assainissement.