Tchad : le gouverneur du Bahr-el-Gazel appelle à l'action et à la responsabilité

Le gouverneur a également mis en exergue la responsabilité qui incombe aux 18 chefs de canton de la province du Bahr-el-Gazel. Il a demandé à tous ses collaborateurs d'organiser des réunions mensuelles et semestrielles, et a insisté sur l'importance de l'autorité de l'État.



Pour les chefs de canton, il a été demandé de prendre l'autorisation de voyage avec les sous-préfets de leur circonscription et de mettre fin aux désordres. Chaque chef de canton doit également effectuer des visites trimestrielles dans ses villages respectifs afin de recueillir des informations pour le rapport.



Le délégué de finance a également soulevé la question du crédit de fonctionnement et a alerté les autorités administratives sur l'importance de bien gérer ce crédit. Des contrôles seront effectués sur les dépenses.



Cette réunion de restitution a été l'occasion pour le gouverneur de rappeler à toutes les parties concernées leur responsabilité dans l'accomplissement de leurs missions et de les inviter à agir en conséquence.