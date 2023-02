Tchad : le gouverneur du Batha appelle à l'engagement total des responsables administratifs

Le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a restitué les grandes conclusions et recommandations de la 5ème Conférence des Gouverneurs qui s'est tenue du 03 au 05 février 2023 à Ndjamena. Lors d'une réunion ce lundi 20 février 2023, les différents délégués de service de l'état ont été informés sur les orientations claires données aux gouverneurs pour restaurer l'autorité de l'État dans son intégralité et amener la population à converger vers la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique.



Au cours de cette conférence, des exposés sur des thèmes sensibles ont été présentés pour appeler les chefs des unités administratives à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouverneur a insisté sur l'adaptation à la nouvelle stratégie de refondation pour produire des résultats attendus par la haute hiérarchie. Cette refondation exige donc un engagement total pour s'unir et se réconcilier.



Le respect de certains principes cardinaux a été souligné, tels que le respect de l'autorité de l'État, le respect de la hiérarchie, le changement du comportement et de mentalité, la sensibilisation des agents sur la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique, et la descente régulière sur le terrain afin de produire les résultats escomptés. Le gouverneur a également rappelé l'importance de la gestion du crédit de fonctionnement et a alerté les autorités administratives sur la nécessité de bien gérer les dépenses.



Cette réunion de restitution a été l'occasion pour le gouverneur de rappeler à toutes les parties concernées leur responsabilité dans l'accomplissement de leurs missions et de les inviter à agir en conséquence. Le gouverneur de la province du Batha a ainsi montré son engagement à mettre en œuvre les recommandations de la conférence et à contribuer à la refondation du Tchad pour améliorer les performances de l'État.