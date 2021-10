Tchad : le gouverneur du Batha en visite dans des établissements scolaires

Accompagné du délégué provincial de l'Education nationale, le gouverneur de la province du Batha a effectué ce matin, une visite dans quelques établissements scolaires de la place. Cette visite a permis au gouverneur de constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022 dans la province du Batha. Au total 8 établissements scolaires publics et privés ont été visités par le gouverneur Djimta Ben-Dergon.



Partout où il est passé, la rentrée scolaire est timide, mais on note la présence de quelques élèves et enseignants. Face à cette morosité, Djimta Ben-Dergon demande aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école, et surtout les filles, car pour lui, les plus hautes autorités du pays ont tenu à ce que les enseignants et les élèves soient en classe le 1er octobre 2021. Le gouverneur du Batha a saisi cette occasion pour féliciter la délégation de l'Education nationale et les enseignants, pour les efforts fournis l'année dernière, et les encourage à mieux faire cette année.



Par ailleurs, Djimta Ben-Dergon attire l'attention des enseignants qui trainent encore le pas, de regagner leurs postes. Il annonce enfin une visite inopinée qui sera effectuée dans le jours à venir, pour constater si tous les manquements observés jusque-là sont corrigés. Car l'éducation est l'affaire de tous, a-t-il souligné.