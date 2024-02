Tchad : le gouverneur du Batha encourage l'investissement social dans les zones minières

Le Directeur général du groupe GMIA Minerals, Albert Marthews, a souligné que le groupe GMIA Minerals est composé de plusieurs entreprises, notamment Miradex, Sonadem et Sogem. Il a précisé que le groupe GMIA Minerals opère non seulement dans le Batha, mais également dans d'autres zones d'exploitation de l'or et du diamant au Tchad.



Selon le DG de GMIA, le groupe GMIA Minerals travaille en étroite collaboration avec la communauté de la zone aurifère en finançant la construction d'une école dans le village d'Ardebé, en soutenant les instituteurs communautaires dans huit villages, en aménageant des champs de 100 hectares pour la population, en formant des jeunes dans divers domaines, en soutenant l'agriculture maraîchère et en construisant des châteaux d'eau.



Le gouverneur du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a exprimé sa gratitude envers la population pour son accueil chaleureux, ainsi qu'envers le groupe GMIA pour ses diverses contributions au profit des communautés de cette zone minière, et envers les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de la zone et des villages environnants.



Le gouverneur a saisi cette occasion pour encourager le groupe GMIA à investir dans l'éducation, la santé, et à recruter de la main-d'œuvre locale pour les jeunes.



Le village de Tchagua a bénéficié d'un don d'un centre de santé offert par le groupe GMIA, dont le gouverneur a lancé les travaux de construction avant de se rendre sur le site de Tchagua.