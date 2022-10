Tchad : le gouverneur du Batha inaugure la radio de proximité de l'ONAMA à Ati

Après 11 ans d'existence durant lesquels l'ONAMA d'Ati s'est limitée à faire le relais de la radio nationale tchadienne et couvrir les événements locaux pour les envoyer à la radio et à la télévision, elle est aujourd'hui en mesure de présenter des programmes locaux dignes de la réalité citoyenne du Batha grâce à un nouveau studio.



Le directeur de la station ONAMA d'Ati, Mahamat Tahir Djibrine Al-hour, a souligné que l'ouverture d'une radio locale au sein de la station provinciale de I'ONAMA d'Ati est un espoir et une ambition. Selon lui, après plus d'un an sur ce dossier, la direction générale de l'ONAMA a accepté de mettre en place cette radio dans le cadre du budget alloué à la station pour l'exercice de l'année 2022.



Ce studio permettra d'exécuter une grille de programmes locaux qui va satisfera les désirs des auditeurs. Le chef de la station ONAMA a profité de l'occasion pour évoquer de nombreuses difficultés qui sont entre autres : l'incapacité de l'antenne d'atteindre la distance la plus éloignée de la province, la clôture autour de la station, l'insuffisance de personnel et le problème d'énergie.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a félicité le chef de la station ONAMA d'Ati et son staff pour tous les efforts déployés pour le lancement effectif des programmes de cette station.



Djimta Ben-Degon a ajouté que cette station, étant une radio de proximité, œuvrera toujours pour informer et sensibiliser la population de la commune d'Ati sur les grands enjeux de l'heure pour lesquels l'ONAMA s'engage.