Tchad : le gouverneur du Batha mobilise les éleveurs contre les maladies animales

Le but de cette rencontre est de mobiliser les éleveurs concernés à suivre le message du gouverneur et de la délégation missionnaire pour vacciner et marquer leur bétail à 100 % afin de préserver la santé de leur cheptel.



Djimta Ben-Dergon rappelle que les deux maladies, PPR et PPCB, sont hautement contagieuses et peuvent décimer tout un cheptel. Il insiste sur le fait que la vaccination reste le seul moyen efficace pour éradiquer ces fléaux.



Le gouverneur a également interpellé les éleveurs pour qu'ils se mobilisent et vaccinent leur bétail pour surmonter les mentalités qui constituent des obstacles majeurs pour l'élimination de ces maladies.



Il lance une plaidoirie à la fédération locale des éleveurs pour se mettre en ordre de bataille et mobiliser les éleveurs à vacciner leurs animaux et accepter le marquage qui évite les doublons.