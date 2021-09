Tchad : le gouverneur du Batha poursuit sa mission de terrain auprès de la population

Le gouverneur de la province du Batha poursuit sa tournée dans sa circonscription administrative. Il a sillonné les départements d'Assinet, d'Oum-Hadjer, d’Haraz Djambo et de Djeda.



À chaque étape, le gouverneur a tenu des meetings avec la population et des rencontres avec les responsables administratifs, militaires et traditionnels.



La mission de terrain vise à constater les difficultés rencontrées par les différents services déconcentrés de l’État et prendre contact avec les administrés. Elle est également l’occasion de donner des fermes orientations aux chefs des services déconcentrés de l’État.



Le gouverneur Djimet Ben-Dergon demande à la population de cultiver la paix, l’unité et le vivre ensemble pour favoriser le développement socio-économique. Il insiste sur le respect de l’autorité de l’État, le bon recouvrement des recettes, la protection de l’environnement, la scolarisation des enfants et l’aspect sanitaire.