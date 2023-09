Tchad : le gouverneur du Batha remet un véhicule neuf à la Police judiciaire

Après le constant fait sur les difficultés de déplacement que rencontre la chaîne judiciaire, pour les renseignements et les investigations, pour effectuer leurs activités de terrain, le gouvernement de l'Union sous la houlette du président de la Transition, a dote la police judiciaire du Batha d'un véhicule tout terrain, permettant de traquer ceux qui enfreignent aux lois et textes de la République.



En remettant officiellement la clé du véhicule, le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben Dergon, a souligné que cette dotation vient à point nommé, et permet de combler le vide en moyen roulant.



Cette situation limite les services de sécurité dans leurs différentes actions, pour sécuriser les personnes et remplir avec assiduité, les activités quotidiennes de la justice. Le gouverneur exhorte donc les bénéficiaires à veiller à l'entretien de ce moyen roulant.



Il demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati, de bien jouer son rôle dans le cadre du suivi de l'utilisation de ce véhicule, pour sa rentabilité.



Le chef de division de la Police judiciaire du Batha, Adoum Idriss Hamad, remercie la plus haute autorité qui a mis à leur disposition ce véhicule. Enfin, il rassure le gouverneur que ce véhicule sera utilisé à bon escient.