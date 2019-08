Tchad : le gouverneur du Batha très ferme sur la cohabitation pacifique

Le gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye, a prononcé ce dimanche 11 août une allocution au gouvernorat d'Ati, à l'occasion de la fête de l'Aïd El Kébir.



Il a mis un accent particulier sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur s'est longuement appesanti sur le message de la paix, la cohabitation pacifique et le développement de la province du Batha.



Des recommandations très fermes ont été formulées aux autorités administratives compétentes, leur demandant de servir la province dans l'intégrité et la fidélité.



Le gouverneur a appelé tout un chacun à prendre sa responsabilité, notamment les autorités traditionnelles et coutumières, afin de ne plus entendre parler de conflits intercommunautaires dans la province.