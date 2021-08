Tchad : le gouverneur du Borkou constate des failles à la maison d'arrêt de Faya

En visite au groupement n°1 de la Garde nationale et nomade, le gouverneur à demandé aux agents de travailler en collaboration avec les autres unités administratives et militaires de la province.



Leur rôle à jouer dans la sécurité des personnes et des bien est indispensable, a rappelé le gouverneur.



À la maison d'arrêt de Faya, de la cour en passant par les cellules des détenus, rien n'est appréciable aux yeux du gouverneur. Le général de division Ismat Issakha Acheikh, après avoir échangé avec des détenus, a fait savoir que tous ceux qui ne sont pas encore déférés au parquet doivent bénéficier d'une procédure régulière pour être éventuellement jugés afin de purger une peine ou être libérés.