Tchad : le gouverneur du Borkou se lance à la traque des malfrats dans le désert

Durant trois jours de mission au milieu du désert, la mission sécuritaire conduite par le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha, a bravé vents et marées pour démanteler tout les sites d'approvisionnement des malfrats et de leurs complices.



Au puit Tamac, une fouille réalisée par les agents de la coordination a permis de saisir du matériel militaire.



Au cours de son trajet, le général de division Ismat Issakha Acheikh a repéré des traces de présumés malfrats et a suivi leurs empruntes. Ce qui l'a conduit au puit Nassara où quatre commerçants et un véhicule gros-porteur transportant des personnes -dont des mineurs- sans pièces justificatives ont été appréhendés.