Tchad : le gouverneur du Guéra appelle au respect de l'autorité de l'État suite à une manifestation

Lors de sa visite de travail ce 20 janvier à Bitkine, dans le département d'Abtouyour, le gouverneur Dago Yacoub a rappelé avec insistance la population sur le respect de l'autorité de l'État.



"Quel que soit la nature d'un problème qui se pose, les citoyens ont le droit de saisir par écrit les autorités administratives et non user de la violence", a déclaré Dago Yacoub, gouverneur de la province du Guéra.



Sa déclaration fait suite à une manifestation organisée la semaine dernière par quelques jeunes d'Abtouyour demandant la démission du responsable du centre de santé d'Abtouyour.



Pour le gouverneur, il n'y pas de raison pour que les jeunes organisent une manifestation de masse, alors que les autorités sont présentes et que la loi est là.



Dago Yacoub a mis en garde toute personne voulant créer un trouble à l'ordre public. Le gouverneur rassurer la population de s'adresser aux autorités en cas de besoin.