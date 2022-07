Tchad : le gouverneur du Guéra en tournée dans le département d'Abtouyour

Dès son arrivée, le gouverneur a tenu successivement plusieurs rencontres avec les leaders des groupement des femmes et des jeunes, les leaders des confessions religieuses ainsi que les responsables des différents partis politiques implantés dans le département d'Abtouyour.



Le premier magistrat de la province a livré le message des plus hautes autorités relatif a la tenue du dialogue nationale inclusif qui se pointe à l'horizon. L'objectif de ces différentes séances est de faire passer le message sur la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la culture de la paix.



Le gouverneur lance un appel à toutes les couches socio-professionnelles du département afin d'intensifier à la base sur la promotion de la culture de la paix. Sougour Mahamat Galma s'est penché également sur la question de la sécurité et la cohésion sociale afin que la province conserve ses lettres de noblesse. Il a saisi l'opportunité pour toucher au doigt les problèmes qui minent la société.



Le gouverneur de la province du Guéra a exhorté les partis politiques à participer à accompagner le processus du dialogue national inclusif.