Tchad : le gouverneur du Guéra plaide pour une structure de développement de l'élevage

Une rencontre de plaidoyer sur la vaccination des petits ruminants (PPR) et des bovins a eu lieu le 3 avril à Mongo, entre les éleveurs du Guéra, la délégation missionnaire du ministère de l'Elevage et des Productions animales, et le gouverneur de la province.



C’est dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS). Dès le début de son discours, le gouverneur de la province du Guéra, Adoum Forteye Amadou, a salué la position régionale de la province en matière de vaccination et de marquage, ainsi que la prise de conscience des éleveurs du Guéra qui acceptent les vaccins mis à leur disposition par le gouvernement.



Pendant la sensibilisation, le gouverneur a affirmé aux éleveurs que leur bétail est leur bien, mais aussi la richesse du pays. C'est pourquoi le gouvernement s'inquiète et met des milliards à leur disposition, pour acheter des vaccins gratuitement.



Le gouverneur a ensuite souligné que le Tchad est un pays d'élevage et que le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour favoriser la prospérité dans ce domaine. Il a invité tous les acteurs de ce secteur à prendre conscience de leur responsabilité, et à respecter les consignes données par le gouvernement.



En parlant de la fédération nationale et locale des organisations professionnelles des éleveurs, le gouverneur a constaté que le travail préalable n'avait pas été fait.



Il a appelé le ministère en charge de l'élevage à s'investir pour corriger la situation de mésentente entre les organisations professionnelles des éleveurs (OPE), au niveau local et national. Adoum Forteye Amadou a orienté les éleveurs et a ensuite proposé que le gouvernement crée une structure locale qui permettrait de mettre en place une structure nationale.



Selon lui, en créant d'abord une structure nationale, puis en la délocalisant, il ne sera jamais possible de réussir. Il recommande donc à l'État de prendre en compte cette situation afin de corriger les problèmes et de permettre aux gens, au niveau local, de se sentir concernés au niveau national, afin d'éviter des problèmes.



Le gouverneur a demandé aux éleveurs de ne plus lésiner sur les moyens, mais de se concentrer sur la protection des animaux. Il a également souligné que les messages diffusés lors de cette réunion ne doivent pas rester lettre morte, et doivent être transmis le plus loin possible, pour que les acteurs sur le terrain soient informés, sensibilisés et conscients de la réussite de la campagne dans le Guéra.