Tchad : le gouverneur du Kanem au contact de la population à Nokou

Après Kekedina et Rig-Rig, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, se trouve depuis le 31 mai dans le département du Nord Kanem précisément à Nokou. Il a rencontré les différentes couches de la population, les autorités administratives, militaires, les leaders religieux et les chefs de canton du département du Nord Kanem à Nokou, dans le chef-lieu du département.



Le gouverneur est accompagné dans sa mission par une délégation comprenant notamment le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël.



Au cours des échanges, le général Ousman Brahim Djouma a insisté sur la question du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique, de la paix, de la sécurité et du développement. Il a également recueilli les doléances de la population.