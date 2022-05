Tchad : le gouverneur du Kanem en tournée de sensibilisation à Kekedina

Ce jeudi 26 mai 2022, le gouverneur du Kanem est arrivé dans la sous-préfecture de Kekedina, localité située à 70 km, à l'ouest de Mao.



A cette occasion, le général Ousman Brahim Djouma est accompagné d’une forte délégation comprenant notamment, les autorités administratives et militaires. Il a été accueilli par les autorités sous-préfectorales et la population de Kekedina.



Aussitôt arrivé, le gouverneur de la province du Kanem a rencontré tour à tour les autorités administratives, militaires, traditionnelles, les organisations des jeunes et des femmes de la place. L'objectif de cette rencontre est de recueillir toutes les doléances, afin d'y apporter des solutions.



Il recommande aux jeunes de la localité d'élaborer des activités génératrices de revenus, afin de leur faciliter le financement auprès de l'Office national de la promotion de l’emploi (ONAPE) et d’autres ONG qui sont dans le Kanem. Le gouverneur a insisté sur la question du vivre ensemble, de la paix, la stabilité et la cohabitation pacifique.