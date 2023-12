Tchad : le gouverneur du Kanem inspecte les travaux de l'hôpital provincial de Mao

À son arrivée, le Gouverneur a été accueilli par Abakar Mahamat Tahir, le Président du Conseil d'Administration de Sedigui International, l'entreprise responsable des travaux.



Abakar Mahamat Tahir a exprimé sa gratitude envers le Gouverneur pour sa visite, en informant que les travaux ont atteint 40% d'achèvement et progressent rapidement, grâce à l'engagement de nombreux employés. Il a également assuré que les délais de construction seront respectés, et a souligné que l'hôpital comprendra 19 blocs.



Le Gouverneur Issaka Hassan Jogoï, après avoir constaté l'avancement des travaux, a affirmé que la santé est une priorité absolue pour le gouvernement. Il a exhorté l'entreprise à respecter les délais de construction, en soulignant l'importance de cet hôpital pour la population de Mao et de ses environs.



L'entreprise Sedigui International est en charge de la construction de l'Hôpital Provincial de Mao, avec la supervision du bureau de contrôle MAB CONCEPT.