Tchad : le gouverneur du Kanem rencontre la société civile

Le gouverneur du Kanem, le général Brahim Seïd Mahamat a rencontré le 20 octobre, les organisations de la société civile, les opérateurs économiques et les ONG nationales et internationales de la province.



La rencontre a eu lieu au cours de la matinée, dans la grande salle du gouvernorat du Kanem.



A cette occasion, le général Brahim Seid Mahamat a prodigué des conseils et leur a demandé de faire un travail sérieux sur le terrain. Il a par ailleurs exhorté les organisations des jeunes et des femmes à l’accompagner.