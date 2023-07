Tchad : le gouverneur du Kanem rencontre les opérateurs économiques

La rencontre présidée par le gouverneur, Issaka Hassan Jogoï, a eu lieu ce mercredi 04 juillet 2023, au gouvernorat du Kanem.



Les échanges ont porté sur les perspectives du développement du Kanem et la cherté de la vie, due aux crises géopolitiques mondiales, qui perturbent considérablement le quotidien de la population.



A cette occasion, le gouverneur du Kanem a invité les élites économiques à participer activement au processus de développement socio-économique de la province. Leur participation permettra de répondre efficacement aux besoins prioritaires de la population, et de donner à la province, ses lettres de noblesse sur tous les plans.



Enfin, il leur a témoigné toute sa gratitude pour l'intérêt que les élites portent au développement de la province et leur a signifié son oreille attentive, sur n'importe quel besoin qui concourt au bénéfice de la population du Kanem.