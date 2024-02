Tchad : le gouverneur du Kanem rencontre les parties prenantes de Mao pour lutter contre les incendies

Suite à l'incendie tragique qui s'est déclaré au marché de Mao, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général, Issaka Hassane Jogoï a tenu une importante réunion ce mardi 20 février 2024, avec les parties prenantes de la ville, notamment la commune et les opérateurs économiques.



Il s’agit de trouver des solutions efficaces pour prévenir de futurs incendies dans le marché. L'objectif principal de cette rencontre était de former une équipe solide et proactive, en matière de prévention des incendies. Le gouverneur a tout d'abord exprimé sa gratitude envers tous les participants présents lors de cette réunion.



Il a exhorté la commune à procéder à l'évacuation des personnes occupant les lieux publics de manière anarchique, tout en les encourageant à travailler en équipe et en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et l'administration. Le premier magistrat de la province du Kanem a également assuré sa disponibilité à apporter son soutien dans la réalisation de cette mission.



Ainsi, conscient de l'importance de la sécurité publique, le gouverneur a sollicité l'aide des forces de l'ordre pour accompagner la commune dans l'exécution de ses responsabilités.