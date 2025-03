Tchad : le gouverneur du Kanem visite des écoles et l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao

Ce 04 mars 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, accompagné par une forte délégation, a poursuivi sa visite dans les établissements scolaires de la ville de Mao, ainsi qu'à l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao et au quartier des 20 Villas.



La visite a débuté tôt le matin à l'école du Centre Mixte de Mao, où le général Assouni a pu constater les conditions d'enseignement et d'apprentissage. La délégation s'est ensuite rendue à l'école Moto, pour évaluer les infrastructures et discuter des besoins avec les responsables de l'établissement.



Le premier magistrat de la province a constaté la menace des ravins aux alentours des salles de classe. La visite a continué à l'école Arabe Zezerti, où le général Assouni a rencontré les enseignants et les élèves.



Le délégué général du gouvernement et sa suite ont également visité l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, où il a échangé avec le personnel et les étudiants sur les défis et les perspectives de l'enseignement supérieur dans la province. Enfin, le délégué général du gouvernement a terminé sa visite au quartier des 20 Villas pour évaluer les conditions de vie et les infrastructures locales.



L'objectif de cette visite était d'évaluer les réalités sur le terrain, d'identifier les défis et de discuter des solutions, pour améliorer les conditions d'enseignement et de vie dans la commune de Mao.