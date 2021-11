Tchad : le gouverneur du Lac sur le terrain au lendemain d'une attaque terroriste

Informé de l’attaque des positions des forces armées tchadiennes en opération au Lac, plus particulièrement à Bibi dans la sous-préfecture de Kangalam, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, s'est rendu sur le terrain, quelques heures l'attaque djihadiste.



Le représentant du chef de l'État dans la province est venu galvaniser les troupes pour leur promptitude et vigilance qui leur a permis de repousser les forces du mal.



Il a convoqué une réunion de sécurité à travers laquelle, il a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité, afin d'être vigilants et infliger un coup dur à la nébuleuse secte Boko Haram.



Le commandant adjoint de la force mixte multinationale, le général Oumar Silick, a rassuré le gouverneur de la détermination des éléments des forces de défense et de sécurité à défendre la patrie. Il a témoigné sa gratitude au premier magistrat de la province pour son appui constant aux forces de défense et de sécurité.