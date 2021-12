Tchad : le gouverneur du Logone Occidental avertit contre les conflits agriculteurs-éleveurs

Plusieurs acteurs clés ont échangé sur leurs expériences et difficultés qui minent la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la province du Logone Occidental.



Le gouverneur a déploré qu'en l'espace de trois jours, du 20 au 23 novembre 2021, le Tchad a perdu neuf de ses fils dont six dans le canton Goré Boh, sous-préfecture de Bekiri, département de Ngourkosso, et trois dans le canton Maikan à cheval entre les sous-préfectures de Bah et Deli, département de Lac Wey. On dénombre également plusieurs personnes blessées, ainsi que des animaux tués et disparus.



"Tous ces actes crapuleux sont perpétrés suite à un déficit communicationnel et le manque de prise de conscience des uns et des autres sur la nécessité de vivre ensemble", indique le gouverneur. Pourtant, les agriculteurs et éleveurs sont signataires de la Convention de Laoukassy sur la cohabitation pacifique et la prévention des conflits.