Tchad : le gouverneur du Logone occidental met en garde contre les abus de pouvoir

Le nouveau gouverneur du Logone occidental, Dago Yacouba a fait cette semaine sa première prise de contact avec les responsables administratifs et militaires de la province, au cours d'une rencontre tenue peu après sa prise de fonction à Moundou.



Les autorités municipales, chefs de quartiers, chefs de carrés et chefs de communautés ont également pris part à la rencontre autour du nouveau gouverneur.



Dago Yacouba a mis en garde les forces de sécurité contre les abus de pouvoir sur les civils. Le gouverneur veut éviter un climat d'hostilité entre les civils et les forces de sécurité "qui font partie intégrante de la population".



Il a axé son discours sur la lutte contre les clivages ethniques, la haine et la division, appelant au changement de comportement et à l'unité.



D'après lui, "tous ceux qui mettront à mal la paix et la stabilité chèrement acquises répondront de leurs actes".



Parlant sécurité, Dago Yacouba a demandé une étroite collaboration avec les forces de sécurité, notamment dans la dénonciation de tout individu suspect ou hors-la-loi.



Plusieurs problématiques ont été abordées entre le gouverneur et les responsables locaux, notamment sur la gestion de la mairie de Moundou face aux difficultés économiques, le renforcement de la production électrique, et le développement de la province.