Tchad : le gouverneur du Mayo Kebbi Est réconcilie des communautés, une semaine après les violences

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane, a scellé mardi, dans la sous-préfecture de Pont Carol, la réconciliation entre les communautés Mousseye (agriculteurs) et Foulbé (éleveurs), une semaine après des violences meurtrières.



Bachar Ali Souleymane a regroupé les chefs de canton, chefs de race et de tribus, en présence des leaders religieux.



Deux charlatans ont reconnu avoir fait usage de subterfuges et menti à l'une des parties, en prétextant qu'elle était "blindée" et ne pouvait être "terrassée" pendant les violences. Ils ont été présentés au cours de la cérémonie de réconciliation.



L'évènement a été suivi d'une cérémonie de prise d'armes à Pont Carol, à l'occasion de la Journée de la liberté et de la démocratie marquant l'arrivée du président Idriss Deby au pouvoir.



Dans son discours, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est a appelé les différentes communautés à préserver l'unité nationale et la cohabitation. Il a déclaré que le MPS a chassé la dictature la plus implacable, et a réussi à instaurer la démocratie et l'État de droit au Tchad.



Bachar Ali Souleymane exhorte la population à être tolérante, à s'accepter entre elle, et contribuer au développement. Il l'invite à suivre le message de paix véhiculé par le président de la République lors de sa récente visite.



Les précisions du gouvernement



Le gouvernement a donné vendredi dernier un bilan de 22 morts dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.



34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés.