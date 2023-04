Tchad : le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest remplacé

Ce remplacement intervient dans un contexte marqué par un regain des enlèvements contre rançons. Une jeune fille en classe de première, Naguita Béatrice, ainsi qu'un homme du nom de Souleye ont été enlevés dans la nuit du mercredi au jeudi 06 avril 2023 dans le village de Mbatnaye, dans le département de Nanaye (Gagal), et les ravisseurs exigent une rançon en échange de leur libération. Vaïzi, un homme qui avait été impliqué dans les efforts de secours, a malheureusement perdu la vie lors de l'opération.



Cette situation s'ajoute aux nombreux autres cas d'enlèvements contre rançon dans la région, tels que celui de Gongné Wazou dans le village de Bisou dans le département d'El-Ouaya, qui a suscité la colère de la population locale. Le 27 février 2023, des jeunes ont organisé une manifestation pacifique à Lagon, dans le but d'exprimer leur frustration face à la récurrence de ces crimes. Les manifestants ont exigé des mesures de sécurité plus strictes et ont brandi des pancartes avec des slogans tels que "Libérez-le", "Non aux enlèvements contre rançon" et "La jeunesse ne revendique que la sécurité de la population". La manifestation s'est déroulée sans incident majeur, mais a bloqué la route principale menant à Léré pendant environ trente minutes.



Les enlèvements contre rançon sont un phénomène récurrent dans le Mayo-Kebbi-Ouest depuis plusieurs années, et les citoyens continuent de subir les conséquences de cette situation préoccupante.