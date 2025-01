Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en quête de paix sociale à Sarh

En ce début d’année 2025, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a organisé, ce 16 janvier dans la salle des réunions de la mairie de Sarh, une réunion d’informations et d’échanges sur les valeurs de la paix et sur la prévention des conflits. C’était à l’intention des chefs des différents arrondissements, chefs de quartiers, chefs de carrés, ainsi que les responsables des communautés de la ville.



L’objectif principal de cette réunion est de discuter des moyens de prévenir les conflits intercommunautaires, souvent alimentés par des incompréhensions ou des tensions liées à la cohabitation. Le gouverneur a mis un point d'honneur à rappeler l'importance de l’harmonie sociale et du rôle crucial que jouent les leaders locaux dans la gestion des différends au sein des quartiers et des communautés.



Dans son intervention, Abderrahmane Ahmat Bargou a exhorté les chefs présents à promouvoir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de dialogue dans leurs localités. Il a également émis des directives claires sur la nécessité de résoudre les conflits à la base, avant qu'ils ne dégénèrent, et a insisté sur le renforcement des mécanismes traditionnels de médiation.



La rencontre a également servi de cadre pour aborder d’autres thématiques liées à la gestion locale, telles que la sécurité et la coopération entre les communautés. Les participants ont eu l’occasion d’exposer leurs préoccupations et de partager leurs idées pour une cohabitation pacifique.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités locales pour consolider la paix et la stabilité dans la province du Moyen-Chari, où la diversité ethnique et culturelle constitue une richesse, mais aussi un défi dans certains contextes. Il faut noter que cette réunion s’est achevée sur un appel du gouverneur à la vigilance et à l’engagement collectif, pour faire de la ville de Sarh en particulier, et la province du Moyen-Chari en général, un exemple de cohésion sociale au Tchad.