Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en tournée d’échanges dans les arrondissements de Sarh

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a entamé ce 1er juin 2023, une tournée d’échanges, et de causeries-débats dans les six arrondissements municipaux de la ville de Sarh.



L’objectif de cette tournée est d’échanger, de discuter de vive voix, avec les populations des différents des six arrondissements municipaux de la ville de Sarh sur les maux qui minent cette commune en particulier, et la province du Moyen-Chari.



C’est le 1er arrondissement municipal de la ville qui a constitué la première étape du gouverneur de la province du Moyen-Chari.



D’entrée de jeu, Ousmane Brahim Djouma a précisé que ces échanges vont lui permettre de recueillir les doléances de la population, afin de les soumettre au président de Transition, Mahamat Idriss Debt, qui, d’ici la semaine prochaine sera à Sarh chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



Selon Ousmane Brahim Djouma, la province du Moyen-Chari est une province comme toutes les autres provinces du pays, et doit bénéficier des infrastructures dignes de ce nom, aspirer à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ceci pour un développement socioéconomique de la province.



A cet effet, la population doit sortir massivement le jour dit, afin de réserver un accueil digne de ce nom au président de Transition.



Face au gouverneur, certaines personnes qui ont pris part à ces échanges, se sont prononcés ouvertement et clairement sur des questions de sécurité, d’intégration des jeunes à la fonction publique, constructions des infrastructures, cherté de la vie, et l’épineux problème du conflit éleveurs/agriculteurs.



« Nous recherchons la paix dans tous les coins et recoins de la province du Moyen-Chari. Sans la paix il n’y a pas de développement », a souligné un citoyen lambda. « Nous les ménagères nous souffrons, car avec la cherté de la vie, nous n’arrivons pas à joindre les deux bouts. Nos enfants ne sont pas intégrés à la fonction publique et cela nous fait très mal », a ajouté une femme ménagère présente à cette rencontre.



Très touché par le franc parler de sa population, Ousmane Brahim Djouma a pris bonne note de ces doléances, et a indiqué que pour qu’il ait développement, il faudrait vraiment cultiver la paix, le vivre ensemble, briser tous nos différends, et avoir la culture du développement.



Il faut noter que le même exercice se fera dans les cinq autres arrondissements t de la ville de Sarh.