Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en visite à Sandana

Dans un effort visant à renforcer la paix et la cohabitation, le gouverneur de la province du Moyen Chari, le général Ousman Brahim Djouma, s'est rendu ce 12 janvier à Sandana, un village situé dans la sous-préfecture de Koumogo.



Accompagné d'une délégation importante, il a écouté les préoccupations de la population et pris des décisions pour répondre à leurs besoins.



Ce village, qui a été touché par des conflits il y a quelques années, a besoin d'une attention particulière pour rétablir la paix et la sécurité. Le gouverneur Ousman Brahim Djouma et sa délégation se sont engagés à travailler avec les habitants de Sandana, pour construire un avenir pacifique et prospère pour tous.



En visitant le village et en rencontrant les habitants, le gouverneur a pu constater les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et a pu prendre des mesures pour y remédier. Il a également discuté avec les autorités locales et les chefs de tribus, pour élaborer des solutions ensemble.



Les photographies de cette visite permettent de voir la détermination du gouverneur et de sa délégation à travailler avec les habitants de Sandana, pour rétablir la paix et le vivre ensemble dans cette communauté.



Cette initiative est un pas important dans la réconciliation et le développement de la zone.