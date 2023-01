Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari encourage la CST et visite ses installations

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a effectué le 10 janvier une visite à la CST de Banda, une entreprise privée. Le but de ce déplacement est de s’imprégner des réalités du travail dans cette usine mais aussi savoir comment sont traités les employés.



Dès son arrivée au sein de cette société, le gouverneur, suivi de la forte délégation qui l’accompagne, a rendu visite au directeur technique de l'usine et a visité toutes les installations.



Le gouverneur a eu droit à des explications sur le mode de fonctionnement des appareils de transformation de la canne à sucre en sucre.



Juste après cette visite de l’usine, le général Ousmane Brahim Djouma a eu une rencontre avec le directeur général de la CST sur plusieurs sujets à savoir : les difficultés que rencontre la compagnie, son fonctionnement, ses sources d’énergie, comment sont traités le personnel et les sous-traitants et les raisons de l'augmentation du prix du sucre. À ces interrogations, le directeur de la CST a donné des explications.



Suivant de bout en bout les interventions, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a donné quelques suggestions : la route Sarh-CST, communément appelée route nationale, doit être arrangée par la société au bénéfice de la population.



​Le gouverneur a recommandé de revoir le prix du sac de sucre qui n'est pas à la portée du consommateur.



L’employabilité des jeunes de la province a été ardemment recommandée au responsable de la CST.