Tchad : le gouverneur du Ouaddaï auprès des forces armées à Adré

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou s'est rendu ce mercredi matin à Adré, chef-lieu du département Assoungha, où il a rencontré les forces de défense et de sécurité.



Au cours de la rencontre, le gouverneur a appelé les forces de défense et de sécurité à veiller nuit et jour pour assurer la sécurité des biens des personnes. D'après lui, cela nécessite une organisation de concert avec les autorités administratives.



"Je ne veux plus entendre l'exaltation des criminels et des bandits", a souligné Ramadan Erdebou.



En second point de la réunion, il a abordé la question de la gestion des couloirs de transhumance. Dans ses propos, le gouverneur a exhorté les autorités administratives à faire leur travail.



"Trouvez des solutions aux couloirs de transhumance et des ères de stationnement pour réaliser ce travail, il faut la contribution des chefs traditionnels. Elle doit être déterminante", a-t-il indiqué.



La fraude qui gangrène la province du Ouaddaï n'a pas été perdue de vue. Ramadan Erdebou a appelé les forces de défense et de sécurité à multiplier les contrôles aux frontières pour mettre la main sur les fraudeurs et les bandits de grand chemin. Toutefois, il rappelle que la poursuite des fraudeurs en pleine ville est "strictement interdite".