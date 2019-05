Tchad : le gouverneur du Ouaddaï en guerre contre les clivages ethniques

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a animé ce lundi 13 mai à Abéché, sous la chaleur ardente, une campagne de vulgarisation du bilinguisme, de la cohabitation pacifique, et de sensibilisation contre les mariages forcés, une initiative de l'Union nationale des associations du Tchad.



"La paix doit être vulgarisée partout afin que les tchadiens continuent à vivre en harmonie. Toutes les structures éducatives doivent enseigner les deux langues officielles, le français et l'arabe", a souligné Ahmat Bachar Ahmat, coordonateur de l'Union nationale des associations du Tchad, lors du meeting à la Place de la nation d'Abéché.



En visite inopinée au Lycée Al-Afia, Ramadan Erdebou a été accueilli par le directeur de l'établissement, Appolom II Jeremy, visiblement surpris par la présence du gouverneur. Ce dernier a appelé les futurs cadres du pays à oublier le clanisme et à se focaliser sur la mère patrie qui est le Tchad.



Il a déploré le phénomène des mariages forcés qui gangrènent la jeunesse aujourd'hui. D'après lui, ce sujet qui met mal à l'aise la population fait parti de la politique du chef de l'Etat. Il appelle les acteurs qui oeuvrent dans ce domaine à faire "tout le nécessaire" pour sensibiliser et rassurer la population.