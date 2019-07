Tchad : le gouverneur du Ouaddaï met en garde contre la vendetta

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu mercredi dernier à Moulouya, chef-lieu du canton Bourtail.



L'objectif de cette visite à Malanga visait à sensibiliser la population de cette localité sur le vivre ensemble.



Le gouverneur a eu des séances de travail avec les responsables civils, politiques, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les représentants des jeunes.



Le préfet du département de Ouara, Faycal Ibrahim Adam s'est félicité de la visite du gouverneur à Malanga. Il a exhorté les différentes couches socio-professionnelles à oeuvrer en faveur de la cohabitation pacifique dans la localité.



Le gouverneur a transmis à la population de Malanga, un message du chef de l'Etat relatif à la paix et à la cohabitation pacifique. Il a relevé que la cohabitation est obligatoire, et a demandé aux différentes communautés de cultiver l'esprit de vivre ensemble.



Il a déploré les actes barbares et inhumains survenus dans la nuit du 1er juillet dans le canton Bourtail où deux personnes à la recherche de leur bétail ont été assassinées, ainsi que leur chevaux tués, par des inconnus.



Il a instruit les responsables sécuritaires à s'assumer et à mettre fin à ce qu'il qualifie de vendetta. Le gouverneur a ciblé des groupes de jeunes à la tête de la vendetta, estimant qu'ils constituent un danger pour la société. Il a ajouté que ces jeunes sont également à l'origine des conflits intercommunautaires.