Tchad : le gouverneur du Ouaddaï poursuit ses consultations et prône le vivre-ensemble

L'objectif est de permettre à chaque représentant d'une institution de l'État de faire part de ses activités et aussi des difficultés rencontrées.



Le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar a demandé aux uns et aux autres de cultiver l'amour, le pardon et surtout de prôner la paix et le vivre ensemble, gage de la stabilité.



Pour le gouverneur, la province a connu plusieurs problèmes ces derniers temps, notamment les incidents malheureux du mois de janvier, l'incendie du marché Ridjil et l'accident tragique entre deux bus qui a lieu entre Oumhadjer-Mangalmé.



Le n°1 de la province a demandé aux hommes religieux d'implorer Dieu afin qu'il préserve la province et le Tchad de tous les maux.