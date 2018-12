Tchad : le gouverneur du Ouaddaï reçoit les opérateurs économiques

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a rencontré le mercredi 26 décembre les acteurs économiques (grossistes et détaillants) et les transitaires de la province, en présence de ses collaborateurs. Il a évoqué avec eux la question du développement du commerce dans la province.



"Les opérateurs économiques sont les partenaires du gouvernement et doivent participer positivement au développement du pays", a déclaré le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Il les a invités à être en règle avec l'Etat et à rechercher des nouvelles idées pour accroitre la puissance économique de la province. Il a égaiement mis en garde les commerçants qui importent des produits qui nuisent à la santé de la population.



Les acteurs économiques ont exprimé plusieurs doléances, notamment l'état de dégradation avancé des routes Abéché-Adré et Abéché-Goz Beida.



Le gouverneur a réitéré la disponibilité de l'administration à aider les acteurs économiques pour la promotion du secteur du commerce.