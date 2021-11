Tchad : le gouverneur du Ouaddaï rencontre les ONG implantées dans la province

Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ahmat Dari Bazine, a tenu le 23 novembre dernier, une rencontre avec les responsables des organisations non gouvernementales nationales et internationales, hainsi que des organisations onusiennes œuvrant dans le Ouaddai. La rencontre a un double objectif : le premier est une prise de contact et le second consiste en la présentation des activités de ces organisations qui interviennent dans la province du Ouaddai.



S’adressant aux responsables des organisations humanitaires, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine a précisé que la province a bénéficié de plusieurs projets et programmes mis en œuvre par les différentes ONG. Cependant, il n’a pas passé sous silence, la non implication des communautés, ce qui constitue de facto une entrave à la mise en œuvre de ces projets et programmes.



Les responsables et représentants des ONG présents à la rencontre ont présenté les activités menées, et surtout, leur champ d'action. Ils ont aussi promis au gouverneur de déposer des rapports au Comité provincial d’action (CPA), pour une bonne appréciation.