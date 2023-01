Tchad : le gouverneur du Ouaddaï rend visite à Abdoulaye Ibet, évacué à l'hôpital d'Abéché

La visite, qui a eu lieu le 22 janvier 2023, a été l'occasion pour les différentes parties de s'entretenir sur les soins et le bien-être de Abdoulaye Ibet Youssouf, ainsi que sur les besoins de la communauté locale. Le gouverneur de la province du Ouaddaï a également remercié les médecins et le personnel soignant pour leur dévouement et leur engagement envers les patients.



Cette visite a été également l'occasion pour les autorités locales de montrer leur soutien et leur solidarité envers Abdoulaye Ibet Youssouf et sa famille.