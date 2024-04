Tchad : le gouverneur du Salamat a participé à la journée de lecture collective du Saint Coran à Am-Timan

Cette journée de lecture collective du Saint Coran et d'invocations a été organisée en réponse à l'appel lancé par le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, Dr. Mahamat Khatir Issa, qui a exhorté les fidèles musulmans à prier pour la paix, le bien-être social, le vivre-ensemble et la pérennité de la stabilité au Tchad.



Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, branche du Salamat, Cheikh Assaïd Abdallah Fadalallah, a encouragé les fidèles à intensifier leurs prières et invocations pour soutenir les efforts des autorités nationales visant à garantir la sécurité des biens et des personnes dans tout le pays.



Prenant la parole, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, s'est félicité de l'initiative du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques et a invité la population à s'engager davantage dans la promotion de la culture de la paix.